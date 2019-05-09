Sarıgöl'de polis ve jandarmadan trafik etkinliği

Sarıgöl'de bir yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçenin çeşitli yerlerine afişler asarak uyarılarda bulunup broşürler dağıtırken diğer yandan da Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaşehir Jandarma trafik ekipleri de Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlköğretim Kurumlarındaki öğrencilere eğitim verdi. Okul bahçesinde uygulamalar yaparak trafiğin önemini dikkat çeken ekiplerin eğitimine Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Astsubat Başçavuş Arif Çelik de katıldı.

Sarıgöl Hüseyin Gümüşlü İlköğretim Kurumları Müdürü Mustafa Açıkgöz, "Jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Okulumuzda gerçeği aratmayan trafik uygulaması yaparak çocuklarımızın ve bizleri trafik konusunda aydınlattı. Bizler de derslerimizde trafik konularını ele alarak kalıcı olmalarını sağlayacağız." dedi.