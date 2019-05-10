Sarıgöl'de polislik ve bekçilik spor kursu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından polislik ve bekçilik spor kursu açıldı.

Sarıgöl'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan polislik ve bekçilik spor kursu kapsamında 19 polis ve bekçi adayı aylık 40 saatlik kurs görecek. Polislik ve bekçilik spor sınavlarına hazırlık amacıyla Kapalı Spor Salonunda verilen kurslarda polis ve bekçi adayları Beden Eğitimi Öğretmeni Şeref Aslan tarafından eğitim görmeye başladı. Gelen talepleri karşıladıklarını söyleyen Sarıgöl İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Amacımız gelen talepleri karşılamak ve polislik ve bekçilik sınavına girecek olan gençlerimizi spor sınavlarına hazırlamak. Beden Eğitimi öğretmenimiz Şeref Aslan tarafından gerekli spor çalışmalarına başladık" dedi.