Sarıgöl'de sağanak yağış pazarcı esnafını olumsuz etkiledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağış pazarcı esnafını olumsuz yönde etkiledi. Bazı esnaf tezgah açamazken, yağmur pazara gelen müşteri sayısının da düşmesine neden oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan sağanak yağmur çiftçilerin yüzünü güldürürken pazarcı esnafına ise zor anlar yaşattı. Cuma Pazarı'nda bazı esnaf tezgah açamazken, tezgah açan esnaf da zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle müşteri sayısında da büyük düşüş yaşandığı görüldü.

Öte yandan sağanak yağış, evlerin bahçelerinin sular içinde kalmasına neden olurken, üzüm bağlarının da bol suya kavuşmasını sağladı.