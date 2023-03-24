Sarıgöl'de sağlık eğitimleri devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı ve Çavuşlar ilköğretim okullarındaki öğrencilere Diş Hekimi Havva Karınca Yener tarafından diş sağlığı hakkında seminer verildi. Dış Hekimi Yener, "Okullarda öğrencilerimize diş sağlığının önemini video eşliğinde sunumlar yaparak anlatmaya çalıştık. Diş sağlığı hakkında bilgiler verdik. Her yemekten sonra dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğinin altını çizdik. Sadece diş çürüklerine değil, dişeti çekilmeleri ve ağız kokusuna kadar geniş bir alanda çocuklarımızı bilgilendirdik" dedi.

Sarıgöl'de okullarda görev yapan rehber öğretmenler için de Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu'nda Psikolog Nazlı Akkuş tarafından otizm ve öğrenme güçlüğü hakkında seminer verildi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, eğitim çalışmalarının devam edeceğini ve toplumun özellikle çocuklardan başlayarak sağlık konusunda daha şuurlu olmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.