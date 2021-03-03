Sarıgöl'de sahte içki operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 31 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde sahte rakı ile 9 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde sahte viski ve 1,5 litrelik sahte rakı ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde JASAT ekipleri tarafından araması bulunan M.Ş.'nin Sarıgöl ilçesinde yaşadığının belirlenmesi üzerine Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından 2 aylık süren takibe alındı. Takip sonrası harekete geçen ekipler M.Ş.'nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde yapılan aramalarda 31 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde sahte rakı ile 9 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde sahte viski ve 1,5 litrelik sahte rakı ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında M.Ş. ve birlikte yaşadığı A.Ç. gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında arama kararı bulunduğu Denizli'nin Buldan ilçesindeki Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerine teslim edildi.