Sarıgöl'de salkım güvesine karşı "Japon Tuzağı"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda rekolte kaybına neden olan salkım güvesi zararlısıyla mücadele için feromon yayan kapsüllerle "Japon Tuzağı" adı verilen mücadele başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağlarda rekolte kaybına neden olan salkım güvesi zararlısına karşı mücadele başladı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerin yetiştirildiği ilçede çiftçiler tarafından salkım güvesine karşı "Japon Tuzağı" adı verilen feromon tel ve kapsüller bağlara asıldı. Feromon tel ve kapsülleri sayesinde salkım güvelerinin çiftleşmeleri engelleyerek üzüm dallarının arasına yumurta bırakmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ziraat Teknikeri Himmet Melih Sarıhan, "Salkım güvesi için kullanılan feromon tel ve kapsüllerin üzerinde kaplı olan maddenin kokusu nedeniyle zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor. Bu teknolojiye üzüm üreticilerimiz 'Japon Tuzağı' ya da 'Feromon tuzağı' diyorlar. Bu sistem çok yararlı ancak, feromon sistemi yapan bağın komşuları da aynı uygulamayı yapmaları halinde daha başarılı olunur" dedi.

Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı yapılan uygulama kapsamında devlet tarafından dekar başına 35 TL destekleme yapıldığını belirten Ziraat Teknikeri Himmet Melih Sarıhan, "Üzüm üreticilerimiz, teknolojik uygulamanın desteklendiğini öğrenir öğrenmez bağında uygulamayı yapmaya başlıyor" diye konuştu.