Sarıgöl'de satranç turnuvası

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen satranç kursu sonrası turnuva düzenlendi. Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumlarında açılan 100 saatlik kursun ardından düzenlenen turnuvada 40 öğrenci yarıştı. Kurs öğretmeni Yılmaz Tuğrul tarafından verilen satranç kursunu tamamlayan öğrenciler turnuvada hem öğrendiklerini tekrarladı hem de becerilerini geliştirdi.

Turnuvada İlkokul 2. sınıf öğrencisi Melinay Cemre Tunca ile karşılıklı satranç oynayan Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, karşılaşmada berabere kaldı. Kaymakam Kılınç, "Gerçekten öğrenciler satrancı iyi öğrenmişler. Satranç akıl oyunu devamlı oynamak gerekir. Öğrenciye tebrik ederim" dedi.

Öğrenmenin ve eğitimin her zaman,her yerde olacağını dile getiren Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç "Halk Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizde tarımdan el sanatlarına kadar her türlü kursları açmaktayız ve ilgi görmektedir. Satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilerimizin armağanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verilecek" diye konuştu.