Sarıgöl'de sıcak asfalt çalışması başladı

Sarıgöl Belediyesi tarafından Sarıgöl'ün en uzun caddesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesinin sıcak asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Sarıgöl Belediyesi altyapısı tamamlanan caddelerde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Sarıgöl'ün en uzun caddesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, cadde üzerinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlçemizin en uzun caddesi olan Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi bin 750 metre uzunluğundadır. 2017 birim fiyatları ile 5 milyon 620 bin TL mal oldu. Sarıgöl için elimizden geleni yaparak ilçemizi daha güzel bir ilçe yapma gayreti içindeyiz. Bu yolun sıcak asfaltlaması bittiğinde Yunus Emre Caddesinde çalışmalara başlanacak. Aşağıkoçaklar mahallemize bağlayacak olan Şehit Ali Suyabatmaz caddesi sıcak asfaltlama çalışmaları Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri tarafından yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesin ekip ve araç desteği ile yanımızda oldu" dedi.