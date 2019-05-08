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Sarıgöl'de sokak hayvanlarına aşılama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sokak hayvanlarını çeşitli hastalıklara karşı korumak amacıyla Sarıgöl Belediyesi tarafından aşılama çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokak hayvanlarını çeşitli hastalıklara karşı korumak amacıyla Sarıgöl Belediyesi tarafından aşılama çalışması başlatıldı.


Sarıgöl Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının çeşitli hastalıklardan korunması amacıyla aşılama çalışması başlatıldı. Sokaklarda başı boş dolaşan köpeklerde uyuz ve kuduz gibi aşıların yapıldığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Belediye olarak sokak köpeklerine uyuz ve kuduz aşıların yapılmasına başlattık. Ekiplerimiz tarafından yakalanan sokak köpeklerine veteriner hekim Hüseyin Bardakçı aşılarını yapıyor. İlk etapta 50 sokak köpeğinin aşılanması yapıldı. Aşılama çalışmaları devam edecek" dedi.

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