Sarıgöl'de somun ekmeği geleneği yaşatılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yıllardır ev hanımları tarafından hamuru evlerde hazırlanarak fırınlarda pişirilmeye verilen somun ekmeği geleneği devam ediyor.

Sarıgöl'de, uzun yıllardan beri yapılan somun ekmeği; şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamayan özelliğiyle ilçedeki kalabalık aileler tarafından tercih ediliyor. Ev hanımları, evlerinde hamur ve mayasını hazırladıkları somun ekmeklerini pişirmek amacıyla ilçedeki fırınlara veriyor. Yaklaşık bir saatlik pişirme sürecinin ardından somun ekmekleri tüketilmeye hazır hale getiriliyor. Somun ekmeği geleneğinin geçmişteki gibi olmasa da yaşatılmaya devam edildiğini aktaran fırıncı Deniz Oyan, "10 yıl öncesi genellikle ev hanımları tarafından ekşi hamur mayasıyla hazırlanan somun ekmeklerden günde 15-20 adet pişirilmeye getirilirdi. Bu yıl, bu sayı oldukça düştü. Somun ekmekleri kalabalık aileler için çok ekonomik oluyor. Ekşi hamur mayası ile yapıldığından bayatlama olmuyor. Kalabalık aileler, ekonomik olsun diye ağırlığı 10-15 kilogram gelen bu ekmekleri tercih ediyor. Somun ekmekler hamur halinde bize öğle saatlerinde getirilir. Bir saat fırında kalır. Pişirme ücreti olarak 3.50 TL almaktayım. Hafta boyunca tazeliğini korur" dedi.