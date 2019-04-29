İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımlarına başlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2019 yılı taze bağ yaprağı alımları başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2019 yılı taze bağ yaprağı alımları başladı. Erkenci üzüm çeşidi olan süperyol üzüm bağlarından toplanan yaprakların kilosunun 4 TL'den alınmaya başlandığı öğrenildi.


İlk etapta süperyol üzüm bağlarından toplanan taze bağ yaprağı alımlarının başladığını belirten Zekeriya Salamura işletme sahibi Zekeriya Eryılmaz, "Salamura taze bağ yaprakları alımlarına başladık. Erkenci üzüm türü olan süperyol bağlarındaki yapraklar erken gelişmekte. İlk önce bu cins bağların yaprakları alımı yapılıyor. İlerleyen günlerde sultaniye üzümlerin yapraklarını almaya başlayacağız. Kilosu şimdilik 4 TL'den almaktayız. Aldığımız taze bağ yaprakları anında salamurası yapılarak yurt içerisinde satılmaktadır. İlerleyen günlerde yurt dışına da satışlarımız olacak." dedi. Eryılmaz taze bağ yaprak alımlarının ekim ayına kadar süreceğine ifade etti.


Bağlardan toplanarak taze olarak satılan asma yaprakları, üzüm öncesi üreticilerin ekonomilerine de önemli bir destek sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.