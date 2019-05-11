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Sarıgöl'de trafik ekiplerinden sirenli geçiş töreni

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ekip araçları siren çalarak ilçe sokaklarında tur attı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından ekip araçları siren çalarak ilçe sokaklarında tur attı.


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan trafik polis araçları, belediye zabıta araçları, itfaiye aracı, orman yangın aracı Sarıgöl sokaklarında siren çalarak tur attı. Siren sesini duyan vatandaşlar ise sokaklara döküldü.


Trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Sarıgöl İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu yetkilisi Serdal Yaylak, etkinliğin ilgi çektiğini belirtti.

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