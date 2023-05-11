Sarıgöl'de Trafik Haftası etkinlikleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilçe merkezinde ve ana yollarda Trafik Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Bu yıl 06-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 'Karayolları Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Sarıgöl ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde asılan bez afişlerle, kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerine, otobüs duraklarına, otogara trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşür ve afişler asıldı. Trafiğin yoğun olduğu bir kavşakta Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile üzerinde 'Bu yolda sana çok güveniyoruz', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Kemerim hep aklımda' yazılı broşürler sürücülere ve vatandaşlara dağıtılarak trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ortaklaşa düzenlenen Trafik Haftası etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.