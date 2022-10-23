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Sarıgöl'de trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal B. (35) yönetimindeki 27 P 6219 plakalı araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araç sürücüsü Bilal B., yolcu olarak bulunan Pervin B. (28), Filiz K. (49), Muhammed Ali B. (9), Furkan K. (13) isimli şahıslar hafif yaralanırken, Asiye K. (8) ve Elif K. (1) isimli çocuklar ise ağır yaralandı. Yaralılar Alaşehir, Sarıkız ve Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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