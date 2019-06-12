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Sarıgöl'de traktör devrildi: 1 ölü,1 yaralı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen plakasız traktör Beyharmanı Su deposu mevkiinde virajı alamayarak dereye yuvarlandı. Kazada traktörde bulunan Mehmet Akkuş olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan Mehmet Korkmaz ambulans ile Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Alaşehir devlet hastanesine kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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