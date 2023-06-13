Sarıgöl'de traktör kazası: 1 ölü

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ölümlü traktör kazalarının arttığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sabah saatlerinde bir çiftçi daha devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında Hasan Kıvrak (61) yönetimindeki 35 E 3559 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Hasan Kıvrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sarıgöl Devlet Hastanesinde ön incelemesi yapılan cenaze İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.