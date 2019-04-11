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Sarıgöl'de üç ayda 530 kadın kanser taramasından geçti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2019 yılının ilk üç ayında 530 kadının mamografisinin çekilerek, taramasının yapıldığı bildirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2019 yılının ilk üç ayında 530 kadının mamografisinin çekilerek, taramasının yapıldığı bildirildi.


Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, ilçedeki meme kanserine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçede meme kanserine karşı farkındalık çalışmalarının olumlu geçtiğini ifade eden Çelik, ''Vatandaşlarımıza el broşürleri vererek afişler astık. Kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımızı kanserle ilgili bilinçlendirdik. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak farkındalık sağladık. Aile hekimlerimizde destek verdi. Yılın ilk üç ayında 530 kadının ücretsiz mamografisi çekildi. 40-69 yaşları arasındaki tüm kadınların meme kanseri taramasının aile hekimlerine müracaat etmeleri halinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Personelimizi öz verili çalışmaları yanında bayanlarımızın da duyarlılık göstermelerinden dolayı teşekkür ederim. Üç ay gibi bir zamanda 530 kadının meme kanseri taramasından geçmesi de duyarlılıklarını göstergesidir'' dedi.

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