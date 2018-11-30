Sarıgöl'de üniversite öğrencileri kardeş okulları ile buluştu

MCBÜ Sarıgöl Meslek Yüksekokulu, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği kardeş okul ziyaretleri kapsamında, ilçenin kırsal mahallelerinden olan Şeydavutlar'da öğrencilerle buluştu. Ziyarete üniversite öğrencilerinin yanı sıra Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Köse ve tüm akademik personel de katıldı. Ziyarette, anaokulu ve birleştirilmiş sınıf sistemi ile eğitim gören öğrencilere, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çabalarıyla toplanan bir miktar para ile hediyeler alınarak dağıtıldı. Üniversite öğrencileri ile kardeş okullarının öğrencilerinin bir araya geldiği projede çeşitli oyunlar oynanırken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Şeyhdavutlar İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velilerinin hazırladığı ürünler üniversite öğrencilerine ikram edildi. Daha sonra Şeyhdavutlar Mahallesindeki bulunan kilim atölyesi ziyaret edildi. Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Hasan Köse, ''Okulumuz, sosyal sorumluluk proje kapsamında öğrencilerimizin katkıları ile gelenek hale getirdiğimiz kardeş okul projesinin üçüncüsünü yaptık. Mahalle okulunda bulunan öğrencilerimizi üniversiteli ağabeylerin almış oldukları hediyeleri dağıttık. Mahallede geçim kaynağı olan kilim dokuma tezgahları gezildi''dedi.