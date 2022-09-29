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Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Ş.A. (24) üzerinde yapılan aramada 17,7 gram metamfetamin maddesi ve çok sayıda kilitli poşet bulundu. Gözaltına alınan Ş.A. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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