Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonunda uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen C.B. isimli şahıs yakalanarak şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesi, 2 parça halinde toplam 44.3 gram ağırlığında metamfetamin (Kristal) maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 parça halinde 2.2 gram ağırlığında esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Toplam 2 bin 315 TL para ele geçirildi. Şahısla ilgili olarak 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan adli işlem yapıldı. Şahıs işlemler sonrası Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen N.S. isimli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan savcılıkta alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan devriye görevi esnasında ise A.C.S. isimli şahsın üzerinden 1.8 gram Metamfetamin (Kristal) maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi.