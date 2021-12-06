Sarıgöl'de uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 kişinin yapılan üst aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir şahsın da evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma neticesinde; T.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Satın Almak veya Kabul Etmek' suçundan işlem yapıldı.

Ekipler tarafından yine yapılan bir üst aramasında A.Ö. isimli şahsın üzerinde 0.9 gram metamfetamin (kristal) maddesi ve uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Satın Almak veya Kabul Etmek' suçundan işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 parça halinde 2.1 gram metamfetamin (kristal) maddesi, 3 parça halinde 10.2 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Y.Ö. isimli şahıs ve yanında bulunan M.Ö. ve M.A.A. isimli şahıslar yakalanarak, şahıslara 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Satın Almak veya Kabul Etmek ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden' işlem yapıldı. Şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Şahıslarla ilgili olarak soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.