Sarıgöl'de üzüm asması yaprak verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilkbaharın sonlarına doğru yapraklanmaya başlaması gereken Mevlana türü üzüm asması ocak ayında yaprak açtı.

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Hatice Tosun adlı kadının evinin önündeki Mevlana türü asma erken budama sonucu kış ayında yeniden yaprak açmaya başladı.

Evinin önüne hem gölge olsun hem de üzümünden faydalanmak isteyen Hatice Tosun, "Mevlana türü üzüm asmasını bu yıl ekim ayında budattım. Erken budanan üzüm asması komşunun üç katlı evinin siperinde kalması nedeniyle dondurucu soğuklardan etkilenmeyerek yaprak açtı. Görenlerin de ilgisi çekmeye başladı." dedi.

"Bu yıl üzüm almam zor"

Erken budamadan dolayı yeni yılda üzüm almayacağından endişe ettiğini kaydeden Tosun, "Bu yıl eylül sonunda ekim ayı başında budaması yapıldı. Üzümü olmazsa hiç olmazsa gölgesi olur. Siperde kaldığından yapraklandı her halde" diye konuştu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi:

"Erken budama yapıldığından bağ kış ayında uyanma yapmış. Hava sıcaklığı ve soğuklar bağcıların arzu ettiği şekilde seyrediyor. Erken budama yapılan bağlarda uyanma olayı olmuş."