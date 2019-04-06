Sarıgöl'de üzüm bağlarına dolu önlemi

Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümü ile diğer üzüm türlerinde dolu yağışlarına karşı önlem alınmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında dolu yağışlarına karşı önlem alınmaya başlandı. Üzüm bağlarının üzerilerine kullanımlı file örtülerle kaplamaya başlayan üzüm üreticileri örtü çalışmalarını aralıksız olarak yapılıyor. Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Yusuf Aydınalp, "Üzüm bağlarında doluya karşı en garantili sistem tülü örtü. Bu nedenle bağlarımın üzerlerini örtmeye başladım. Beş dekarlık Red Globbe üzüm bağının örtü masrafı 12 bin 500 TL. Örtüleri beş ve sekiz yıl kullanımı var. Dolu yağdığında zarar görmüyoruz" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası başkanı Ali İhsan Ülgen ise üzüm bağlarının yazın kışında korunduğunu dile getirdi.