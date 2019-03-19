Sarıgöl'de üzüm bağlarında bakım başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarında bakım çalışması başladı.

Sarıgöl Ovasının yetiştirdiği, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarında yoğun mesai sürüyor. Üzüm üreticileri, bağlarda, budama, tel germe, budanan çubukları bağlama, çift sürme, ızgara çekme, bağların diplerini çapalama gibi işleri yaparak üzümlerini hasat zamanına hazırlamaya devam ediyor. 130 bin dekarlık alan üzerinde yapılan sultaniye üzüm bağcılığının ilçe ekonomisinin neredeyse tamamını karşıladığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ilçemizin geçim kaynağı üzümdür. Üzüm hasat edilir, ardından bağların masrafları başlar. Bağları çok iyi bakmak gerekir. 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' atasözü yerinde söylenmiştir. İlçemizin ürünleri yaş ve kuru olarak değerlenmekte olup, yüzde 80'ni yaş olarak ihraç edilmektedir. İlçemiz çevresinde 9 tür üzüm çeşidi bulunuyor. Yayla ve ova bağcılığımız yapılmaktadır. Maalesef bu yıl yine çok sayıda üreticimiz sattıkları ürünlerin bedellerini alamadıklarından mağdur oldular. Biz her üzüm sezonunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.