Sarıgöl'de üzüm bağlarında bakım

Çiçek döneminden çıkarak salkımlardaki tanelerin belirginleşmeye başladığı Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında hummalı çalışma devam ediyor.

Sarıgöl'de 130 bin dekarlık üzüm bağlarındaki salkımların çiçek dönemini bitirmesinin ardından bağlara bol miktarda su ve azotlu gübre verilmeye başlandı. Bağlar için bol miktarda su ve azotlu gübrenin önemli olduğunu kaydeden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Sarıgöl üzüm bağlarındaki salkımlar çiçek döneminden çıktı. Bağlara bol su ile birlikte azotlu gübre verilmesi üzüm salkımlarının gelişmesinde yararlı olmakta. Aynı şekilde, ile müdürlüğümüz ve İyi Tarım uygulaması mühendislerinin önereceği tarım ilaçları atılmalıdır." dedi.

Akar, Sarıgöl Sultaniye üzümlerinin yüzde 85'inin yaş olarak değerlendirildiğini dile getirerek, "Sarıgöl üzümlerinin büyük bölümü her yıl yaş olarak değerlenmekte, geri kalanı ise kuru olarak değerlendirilmektedir." dedi.

Sarıgöl Ovası'nın üzüm bağlarında Buldan Barajından ve Afşar Barajından sulama yapıldığı belirtildi.