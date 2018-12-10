Sarıgöl'de üzüm bağlarında budama çalışmaları

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı.

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alan üzerinde yetiştirilen çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm bağlarında üreticiler bağlarının budama çalışmalarına başladı. Bazı üreticiler bağlarındaki budamayı kendileri yaparken, kimileri ise yevmiye usulü işçi çalıştırıyor. İşçi yevmiyelerinin 105 TL olduğu ilçede çalışmaların mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Örtü altındaki bağlarda üzümlerin de bulunduğun ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ''Bağlarda kış mevsimi olması nedeniyle az miktarda dalında üzüm bekliyor. Bu arada üzümlerini kesen üreticilerimiz de bağların budama işlerini başladılar. Budama çalışmaları mart sonuna kadar tamamlanır. Budama işçileri oluşturdukları ekiplerle üzüm bağlarında çalışmalarını sürdürüyor" dedi.