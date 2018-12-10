İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de üzüm bağlarında budama çalışmaları

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında budama çalışmaları başladı.


Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alan üzerinde yetiştirilen çekirdekli ve çekirdeksiz üzüm bağlarında üreticiler bağlarının budama çalışmalarına başladı. Bazı üreticiler bağlarındaki budamayı kendileri yaparken, kimileri ise yevmiye usulü işçi çalıştırıyor. İşçi yevmiyelerinin 105 TL olduğu ilçede çalışmaların mart ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Örtü altındaki bağlarda üzümlerin de bulunduğun ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ''Bağlarda kış mevsimi olması nedeniyle az miktarda dalında üzüm bekliyor. Bu arada üzümlerini kesen üreticilerimiz de bağların budama işlerini başladılar. Budama çalışmaları mart sonuna kadar tamamlanır. Budama işçileri oluşturdukları ekiplerle üzüm bağlarında çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.