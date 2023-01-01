Sarıgöl'de üzüm bağlarında hummalı çalışma başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarında budama sonrası yüksek sistem bağlarda çubukların bağlanmasına başlandı.

Üzüm bağlarında bir yandan bağların budanması yapılırken kadın işçilerde, özel çaputlarla budama yapılan çubukların yüksek sistem tellerle bağlamaya başladı.

Yevmiye 270 TL

Sarıgöl İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'de bağlarda işçilik bitmez. Bir yandan budama bir yandan bağların bağlanması yapılmakta. Kadın işçilerin yevmiyesi 250 TL bir de 20 TL dayıbaşı ücreti ile 270 TL olmakta." diyerek, bağlarda çalışmaların hasat sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Ülgen ayrıca, Sarıgöl'de 113 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını sözlerine ekledi.