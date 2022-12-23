Sarıgöl'de üzüm mamulleri revaçta

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı ürünü olan çekirdeksiz Sultaniye üzümden evlerde kadınlar tarafından yapılan pekmez, üzüm köftesi, üzüm ekşisi gibi üzüm mamullerinin sipariş üzerine satışlarına başlandı.

Kış aylarında vücuda enerji veren adeta şifa kaynağı olan pekmezin litresi 100 TL'den satılırken bir yandan da pekmez yapımına devam ediliyor.

Sarıgöl'de ev kadınlarının itina ile hazırladığı üzüm mamulleri hem sipariş üzerine hem de pazarda satışları yapılırken taleplerinde oldukça fazla olduğu belirtildi.

Sarıgöl'de pekmezin litresi 100 TL, üzüm köftesinin kilosu 100 TL, üzüm ekşisinin litresi 80 TL'den satılırken, sarı renkli kurutulmuş sultaniye üzümün kilosu da 50 TL'den satılıyor. Kadınlar, evlerinde hazırladıkları üzüm mamullerinden elde ettikleri gelirlerle aile ekonomilerine de ciddi katkı sağlıyor.