İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de vatandaşların güvenliği sağlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi’nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalle sakinlerine güvenli geçiş sağlayarak taşkın sıkıntılarına son verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi'nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalle sakinlerine güvenli geçiş sağlayarak taşkın sıkıntılarına son verdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına aralıksız devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıgöl İlçesine bağlı Günyaka Mahallesi'nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede sorun yaşanan noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi. Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkut, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemizde çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Yağışlı havalarda yağmur suyunun sağlıklı bir şekilde akışı gerçekleşmiyordu ve vatandaşlar dere üzerinden karşıdan karşıya geçemiyorlardı. Islah çalışması kapsamında yapılan menfezler sayesinde bu sorunumuz da ortadan kalktı. Başta Cengiz Ergün Başkanımız olmak üzere Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.