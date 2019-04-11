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Sarıgöl'de yaban hayvanlarına kuduz aşısı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaban hayvanlarına karşı etkili kuduz aşısı uygulaması başlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaban hayvanlarına karşı etkili kuduz aşısı uygulaması başlatıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan yaban hayvanlarına karşı etkili kuduz aşısı uygulaması Sarıgöl'de gerçekleştirildi. Köfteler içerisine yerleştirilen aşı ile yaban hayvanlarında kuduz salgınının önlenmesi hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Akar, "Köfteler içerine konulan etkili kuduz aşısı ile yaban hayvanlarının aşılanması uygulaması yapıldı. Müdürlük olarak çevredeki mahalle muhtarları bilgilendirildi. Hükumet konağına, ilçe hastanesine, ilçe müdürlüğümüz girişlerine afişle asılarak vatandaşlar uyarıldı" dedi.

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