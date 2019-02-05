Sarıgöl'de yalancı bahar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şubat ayında açan papatyalar şaşırttı. Şiddetli yağmurların ardından yaşanan pastırma sıcaklarına aldanan papatyaların açması üreticileri endişelendirdi.

Pastırma sıcaklarından yararlanan üzüm üreticileri üzüm bağlarındaki kışlık çalışmalarını yapmaya başlarken bağların arasında açan papatyalar sayesinde yalancı baharı yaşadı. Üreticiler bağlarda, budama, direk dikme, budaması yapılan bağ çubuklarını tellere bağlama, gübreleme çalışmalarını yapma imkanı bulurken, yalancı baharın üzüm bağlarını ve meyve ağaçlarını erken uyandırmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, hava sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini ifade ederek, "Şubat ayında hava sıcaklıkları bir kaç gündür ortalama 17-18 derece arasında seyretmekte. Bu havalar çiftçiler arasında pastırma sıcakları denilir. Ancak aldatıcıdır. Erken uyanan papatyalar, meyve ağaçları ileride olacak don olayı ve soğuklarda zarar görür. Mart ayları ovamızda şiddetli soğuklar olmakta" dedi.

Yalancı bahar havasından yararlanan vatandaşlar ise kırlarda papatya toplayarak yalancı baharın tadını çıkardı.