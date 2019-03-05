Sarıgöl'de yangın ve deprem tatbikatı

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulunda '28 Şubat Sivil Savunma Günü' ve '1-7 Mart Deprem Haftası' nedeniyle okul bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri de etkinliğe katılarak okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Sarıgöl Dört Eylül İlkokulunda '28 Şubat Sivil Savunma Günü' ve '1-7 Mart Deprem Haftası' nedeniyle okul bahçesinde gerçekleştirilen yangın ve deprem tatbikatı sayesinde öğrenciler karşılaşacakları bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi. Öğrenciler hazırlanan mizansenlerde depremde yaralıların sedye ile binadan dışarıya çıkarılmasını canlandırırken, çalan siren sesi ile okul binasının düzenli bir şekilde boşaltılması başarıyla gerçekleştirildi.

Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliğinden Ali Kaçmaz öğrencilere itfaiyenin önemini anlatarak acil durum telefonlarının Manisa'da tek çatı altında toplandığını anlattı. Kaçmaz öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeye, polise, ambulansa, jandarmaya, AFAD'a ve orman yangını söndürme ekiplerine ulaşabileceklerini belirtti.

Okulda öğrenciler tarafından haftaya özel şiirler de okunurken Dört Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Sivil Savunma ve Deprem Haftası hazırlanan mizansenlerle ve belediye itfaiyesinin de katkıları ile başarılı bir şekilde icra edildi." dedi.