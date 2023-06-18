Sarıgöl'de yaşanan selin yaraları sarılıyor

Mahalle muhtarları yapılan çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Sarıgöl'de yoğun yağışın neden olduğu selle birlikte Şeyhdavutlar - Sarıgöl arasında heyelan yaşandı. Yaşanan heyelanda zarar gören yola Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi'ne bağlı ekipler hızla müdahale etti ve yol ulaşıma açıldı. Ardından MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından heyelanda zarar gören menfezin yerine yerinde dökme yeni bir menfez imalatına başlandı. Şeyhdavutlar ile Güneydamları mahallesini ilçe merkezine bağlayan yolda yürütülen çalışmayı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürü Necip Kurtarıcı, MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş, Güneydamları Mahalle Muhtarı Rıfat Coşkun, Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy ile birlikte inceledi.

Mahalle muhtarlarından Büyükşehir ve MASKİ'ye teşekkür

Sarıgöl Güneydamları Mahalle Muhtarı Rıfat Coşkun, “Cengiz Ergün Başkanımıza, bütün belediye personeli çalışanlarımıza Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahalleleri adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kısa sürede olan bir afetten dolayı yollarımızı sel aldı. Sel aldığından dolayı yeni bir menfez şarttı. Sağ olsun Cengiz Başkanımız, MASKİ Genel Müdürümüz mağduriyetimizi gideriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

Şeyhdavutlar Mahalle Muhtarı Yaşar Gürsoy da, “Çınarlı deremizin afetten dolayı köprüsü zarar gördü. MASKİ, yeni menfezin yapılması için tüm imkanlarını kullanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

Önlemler alınıyor

Sarıgöl'de yürütülen çalışmayı incelemek üzere bölgeye giden Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mümin Deniz de, “Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz Sarıgöl ilçemizin Şeyhdavutlar mahallesinden geçen bu yol üzerinde dağların yamacında bulunan dere yatağının sel nedeniyle kapanması sonrasında çalışmalara başladı. Buradaki menfezin yıkıldığını, heyelan şeklinde bir afetin olduğunu, vatandaşlarımızın da bu yolu kullanamadığını öğrenir öğrenmez ve mağduriyeti de gidermek adına Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Dairesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hızlı bir şekilde bu yolun açılmasını öncelikle sağladık. Sonrasında da ivedi bir şekilde farklı ilçelerde bulunan yüklenici firmamızın menfez imalatını buraya kaydırmak suretiyle menfez imalatını gerçekleştiriyoruz. Yüklenici firmamız da burada 4 iş günü içerisinde çalışmayı tamamlayacak. En kısa sürede de bu yolun araç trafiğine açılması sağlanacak. Burada yapılan çalışmalar sonucunda dere girişi mansaba bağlanan kısmı daha geniş olacak. Suyun tahliyesi daha kolay sağlanmış olacak. Öndeki kayalar da alınmak suretiyle sıkıntıları çözme noktasında bir önlem daha almış olacağız. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.