İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de yaya geçitlerde geçiş uygulaması

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu tarafından ilçedeki kırmızı ışık bulunmayan yaya geçiş alanlarında yayaların geçişleri hakkında uygulamalı bilgi verildi.


Trafik ekiplerince ilçenin çeşiyli alanlarındaki kırmızı ışık bulunmayan yaya geçitlerinde yapılan uygulamada yayaların ve sürücülerin ışık bulunmayan yaya geçişlerinde uyulması gereken kurallar yayalara ve sürücülere uygulamalı olarak gösterildi.


Vatandaşlar, trafik ekiplerinin yayaların kırmızı ışık olmayan yaya geçişlerinden nasıl geçileceğinin ve sürücülerin de uymaları gereken kuralların tatbikatlı olarak bilgilendirilmesini olumlu karşıladı. Vatandaşlar bu tür yararlı uygulamaların sürekli yapılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.