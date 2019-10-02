Sarıgöl'de yaya öncelikli trafik uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan güvenlik nöbeti kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de yaya geçitlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Sarıgöl'de iki farklı noktada gerçekleştirilen uygulamaya Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Uygulamada öğrenciler ellerindeki dövizlerle sürücülere yaya önceliği konusunda uyarıda bulunurken, protokol üyeleri de bilgilendirme broşürü dağıttı. Kaymakam Ali Arıkan, öğrencilere evlerde ailelerini de trafik kuralları konusunda uyarmalarını isteyerek, "Anne ve babalarınıza mutlaka yaya geçitlerinden geçmeleri konusunda uyarılarda bulunun. Sizler de dikkatli olarak yaya geçitlerini kullanın''dedi.