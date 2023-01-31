İhlas Haber Ajansı

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Sarıgöl'de yerinde bilgilendirme

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bağ budama alanlarında çalışan budak işçilerine ve üzüm üreticilerine yönelik alan çalışmalarında uygulanması gereken önemli kuralları yerinde göstererek yardımcı olmaya başladı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bağ alanlarında yeni sezon için hummalı çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Budama çalışmalarında ziyaret edilebilir bir üreticilerimize doğru budama teknikleri, ölü kol ve bağ odunsu doku hastalıkları hakkında eğitici bilgiler verilmekte. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

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