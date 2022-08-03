Sarıgöl'de zeka oyunları kursu ilgi gördü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 7 - 11 yaş gruplarının katıldığı zeka oyunları kursuna dört grupta 100 öğrenci katılıyor. Öğretmen Elvan Konukçu tarafından verilen kursun eylül ayına kadar devam edeceğini belirten Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Zeka geliştirici kursumuzda öğrencilerimiz geleneksel dama ve mangala öğrenmekteler. Amacımız çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. 100 kursiyerimiz var." dedi.