Sarıgöl'deki 5 öğrenci Almanya'da yaşlı ve hasta bakım stajı yapacak

Manisa'nın Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümünde 12. sınıfta öğrenim gören 5 öğrenci ve 2 öğretmen Hasta ve Yaşlı Bakım Stajı yapmak için Almanya'ya gidecek.

Avrupa Komisyonu Erasmus+ Projeleri çerçevesinde 12. sınıfta öğrenim gören 5 öğrenci ve 2 öğretmen, Türkiye Ulusal Ajansı ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonuyla yurt dışı staj hareketliliğini yapmak üzere 21 Mayıs 2023- 10 Haziran 2023 tarihlerinde 3 hafta süresince hasta ve yaşlı bakımına yönelik Almanya'ya gidecekler. Yurt dışı staj faaliyetine katılacak öğrenciler, hasta ve yaşlı bakımı bilgi ve becerilerini geliştirecekler. Projeye katılacak öğrenci ve velilerine Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Meryem Akcalı tarafından proje tanıtım toplantısı yapıldı.

Öğrencilerin staj faaliyetlerinde edindikleri ulus ötesi bilgi ve becerileri, iyi uygulamaları Türkiye'deki sağlık merkezlerine yaygınlaştırmaları, üniversite eğitimlerinde hasta ve yaşlı bakım alanlarını tercih ederek bu alanda yetişmiş nitelikli sağlık personeli olmaları hedefleniyor. Akcalı, staja katılacak öğrenci ve öğretmenlerin güzel bir staj faaliyeti geçirmelerini, okulu, Manisa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini dilerken, bu fırsatı tanıyan Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akreditasyonu Ar-Ge birimine ve Türkiye Ulusal Ajansına teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.