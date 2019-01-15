Sarıgöl'deki yağışlar esnafı üzdü çiftçiyi sevindirdi

Sarıgöl'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur hız kesmeden devam ederken sağanak yağış nedeniyle çarşı esnafı iş yerlerinden dışarıya çıkamaz oldu. Yağışların sağanak halinde yağması ise özellikle çiftçileri sevindirdi.

Sarıgöl'de devam eden sağanak yağışlar özellikle üzüm üreticilerini sevindirdi. Bağcılar, sağanak yağışların bu yıl oldukça güzel yağdığını ve üzüm bağlarının kışlık suyunu aldığını belirtti.

"Bereket yağıyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kar ve yağmurların tarım alanlarına bereket sağladığını belirterek, "Bu yıl kış mevsimi oldukça yağışlı geçiyor. Bu çiftçiler için çok yararlı. Bağlara atılan kışlık gübrelerin toprağa karışmasını sağlıyor. Yağışlar aynı zamanda obamızı yaz aylarında sulamakta olan Buldan ve Afşar Barajlarımıza bol su girmesini sağlıyor. Tek duamız yağışların sel sularıyla tarım alanlarına zarar vermemesidir" dedi. Ülgen son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığının da altını çizdi.