Sarıgöl'e 115 milyon liralık yatırım

Sarıgöl'e 115 milyon liralık yatırımın yapıldığını dile getiren Başkan Ergün, “Bizim sevdamız Manisa, Bizim sevdamız Sarıgöl. Yaptığımız çalışmalar tarafsız anketlerde, röportajlarda her alanda Manisa Büyükşehir Belediyesini birinci sırada çıkarıyor. Bunlar bizim için önemli değil. Bizler için önemli olan sizlerin gönüllerinde yer almak, yaptığımız hizmetlerle gönüllerinizde birinci olmaktır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği projeleri yerinde incelemek üzere Sarıgöl'e gitti. Başkan Ergün Sarıgöl ziyaretinde ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile de bir araya geldi. Başkan Ergün'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve daire başkanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca, Ülkü Ocakları İl ikinci Başkanı Mustafa Ezen, Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintaş eşlik etti. Programda ilk olarak Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintaş söz aldı. Mintaş, "Yaptığınız hizmetleri size sayamayacağım başkanım. Çünkü saymaya başlasak sanırım bu geceyi burada geçirmemiz gerekir. Biz 2014 yılında Sarıgöl'ü size ve Necati başkanımıza emanet etmiştik. Eskiden Sarıköy'dü, şimdi Sarıgöl oldu. 2019 yılında da Sarıgöl'ü size emanet edeceğiz" dedi. Ardından konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ise 5 yılda yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Selçuk, “İşbirliği içerisinde onlarca yılda yapılamayacak olan hizmetleri üretken belediyecilik anlayışıyla ile 4 buçuk yıllık süreçte hayata geçirdik. 31 Mart 2019'dan itibaren aynı heyecanla yeniden hizmetleri yapmaya gönüllüyüz” ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sarıgöl'e kazandırdığı projelerden bahseden Başkan Ergün, “Yaklaşık 2 milyon 700 bin lira yatırımla 101 Mahalle Projemiz kapsamında Dindarlı, Güneydamları, Şeyhdavutlar, Baharlar ve Yukarıkoçaklar Mahallelerimizin 80 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattını yaptık. 1 milyon 100 bin liralık yatırımla 22 adet içme suyu sondajı açtık. 7 milyon 100 bin gibi bir yatırımla 27 bin 594 metre kısmi kanalizasyon hattı çalışması yaptık.Yine yaklaşık 1 milyon liralık kaynakla muhtelif mahallelerimizdeki içme suyu depolarında elektrik trafosu, hidrofor, motopomp ve dalgıç pompaların yenilenmesi ile jeneratör ve ışık kulesi alımını yaptık.28 milyon lira gibi bir yatırımla 154 Mahalle Projesi kapsamında Günyaka, Kahramanlar, Kızılçukur, Tırazlar, Doğuşlar, Ziyanlar ve Yeşiltepe mahallelerimizde altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Afşar ve Karacaali mahallelerimizde ise içme suyu ve kanalizasyon imalatlarımız devam ediyor.Kahramanlar, Tırazlar, Doğuşlar, Ziyanlar ve Yeşiltepe mahallelerimizde kilit parke taş döşeme çalışmalarımız tamamlandı. Günyaka, Afşar ve Kızılçukur mahallelerimizde ise taş döşeme çalışmalarımız devam etmekte olup Karacaali Mahallemizde de altyapı çalışmalarının ilerlemesine takiben başlayacak. Mahallelerimize toplamda 135 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı inşaatı ile 284 bin metrekare kilit parke taş döşemesi yapılacak” dedi.

2 milyon liranın üzerinde bir bedelle 46 adet içme suyu deposu ve 25 adet terfi binasının bakım onarımının devam ettiğini söyleyen Başkan Ergün, “Proje Bedeli 19 milyon Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi 9 Şubat 2018 tarihinde, İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü'ne talepte bulunulmuş olup, kredilerin onaylanması beklenmekte.Geride kalan süre içerisinde yalnızca MASKİ'nin Sarıgöl'ümüze yaptığı yatırım tam 45 milyon liraya ulaştı. Temmuz 2014'te kurulmuş, ilk kurulduğunda yeri ve oturacak masası dahi bulunmayan MASKİ, yaptığımız doğru planlamayla bugün Sarıgöl'ümüze tamı tamına 45 milyon lira yatırım yapmış. Helali hoş olsun” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nce ilçede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Sarıgöl'de hayata geçirilen Gıda Bankası ve MABEM ile hem ihtiyaç sahiplerine hem de geleceğin teminatı gençlere ulaşıldığını dile getiren Başkan Ergün, “Bunların dışında 7 milyon liralık yatırımla Sarıgöllü şehidimiz Haşim Dirik'in adını verdiğimiz kapalı pazaryeri ve yer altı otoparkı hizmete açıldı. Böylesi modern ve otopark sıkıntısına da çözüm olacak bir projeyi Sarıgöl'ümüze kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun.Gençlerimize verdiğimiz önem büyük. Çünkü onlar geleceğimizin teminatları. Bu düşünceden hareketle gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, boş zamanlarını faydalı işlerle geçirmeleri ve kendilerini ilgi duydukları alanda geliştirebilmeleri amacıyla Sarıgöl'ümüze de güzel bir gençlik merkezi kazandırdık. Yaklaşık 9 milyon lira yatırımla Sarıgöl gençliğine kazandırdığımız bu güzel esere Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdik. Gençlerimize merkezlerini iyi günlerde kullanmasını dilerken, yüce Atatürk'ü de bu vesileyle rahmetle anıyorum” dedi.

"Sarıgöl'e prestij kazandırıldı"

Siteler parkı peyzajının 700 bin lira yatırımla gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Ergün, “4 milyon lira gibi bir bedelle Alaşehir Caddesi'ndeki prestij cadde düzenlemesini ilçemize kazandırdık. Asfaltından kaldırımına, bordüründen aydınlatmalarına kadar her şeyiyle dört dörtlük ve şıkır şıkır olan caddemizi iyi günlerde kullansın Sarıgöllü hemşerilerimiz. Yaklaşık 400 bin lira bedelle Mimar Sinan Parkı çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi bu güzel parkın içerisine çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak adına güzel bir tane de Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi inşa ettik. 8 branşta tam 248 çocuğumuz buradan eğitim alıyor. Onlara eğitimlerinin yanında vatanını, milletini seven nesiller olmaları için destek sağlıyoruz. İleride korkmadan ‘Ne mutlu Türküm diyene' derlerse, bu bizim için şeref madalyası olur.5 milyon 600 bin lira gibi bir yatırımla Sarıgöl genelindeki sorumluluk alanımızda olan cadde ve sokakların aydınlatma direklerini komple yeniledik. Artık Sarıgöl, gece ayrı, gündüz ayrı bir görünüme sahip. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 2 milyon lira yatırımla Dadağlı, Kızılçukur ve Özpınar mahallelerimize güzel birer düğün salonu inşa ettik. İnşallah hep mutlu günler için kullanılması en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Ulaşımda dönüşüm projesinden de bahseden Başkan Ergün, “İlimiz genelinde ulaşımın modernleşmesi için çok kapsamlı ve planlı çalışmalar yürüttük. Ulaşım Master Planlarını yaparak, yani il bütününün adeta röntgenini çekerek, toplu ulaşımda dönüşüm çalışmamızı gerçekleştirdik. Sarıgöl'ümüzde de 810 bin lira bedelle alçak tabanlı, engelli erişimine uygun, kameralı, klimalı ve kartlı sistemli modern araçlarla ulaşım hizmeti veriliyor. Ağırlıkla köyden ve beldeden mahalleye dönüşen bölgelerimiz olmak üzere ilçemiz genelindeki tüm mahallelerimizde 15 milyon lira gibi bir yatırımla 690 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmasını gerçekleştirdik. Vatandaşımız yazın tozdan topraktan, kışın da çamur deryalarından kurtulmuş oldu böylece.15 milyon 200 bin lira yatırım yaparak bugüne kadar Sarıgöl'ümüzde tam 137 kilometrelik asfaltlama çalışması yaptık. Yol çizgileriyle trafik işaretleriyle dört dörtlük yolları ilçemize kazandırdık. Kazasız belasız kullanılması en büyük duamızdır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Sarıgöl'de 70 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Ergün, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzü de dahil ettiğimizde bu rakam 115 milyon lirayı buluyor. Bu yatırımı Sarıgöl'ümüze kazandırmış olmanın mutluluğu, gururu ve huzuruyla bugün karşınızdayım. Sarıgöl'ümüzün çalışkan, kararlı, dinamik belediye başkanı, değerli kardeşim Necati başkanımın da ilçemize kazandırdığı birbirinden güzel hizmetler ve eserler var. Onları da dahil etsek, herhalde bir gün boyunca bunları saymak durumunda kalırız.Bizim sevdamız Manisa. Bizim sevdamız Sarıgöl. Ayrım yapmadan, oy vermiş/vermemiş demeden ilimizin her köşesine ulaşmanın çabası içinde olduk. İnsanız, eksiğimiz olmuştur. Geç kaldığımız durumlar da yaşanmıştır. Ama hiçbir zaman siyaset yapmadık. Siyaset siyasetçilerin işi, bizler hizmet adamıyız dedik. Bu düşünceden hareketle Necati başkanımla el ele verip güzel hizmetleri Sarıgöl'ümüze kazandırdık. Yaptığımız çalışmalar tarafsız anketlerde, röportajlarda her alanda Manisa Büyükşehir Belediyesini birinci sırada çıkarıyor. Bunlar bizim için önemli değil. Bizler için önemli olan sizlerin gönüllerinde yer almak, yaptığımız hizmetlerle gönüllerinizde birinci olmaktır. Hamd olsun bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Yüzünüzdeki tebessüm, gözlerinizdeki ışıltı ve bir Allah razı olsun sözünüz bize yeter diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de haklarında her şeyin hayırlı olmasını dileyen Başkan Ergün, önümüzdeki hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa'ya geleceğini de sözlerine ekledi. Konuşmanın sonunda Başkan Ergün, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve protokol üyeleri, muhtarlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.