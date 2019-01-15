Sarıgöl'e 400 dönümlük sosyal alan müjdesi

Yerel seçimler sonrası çalışmaların başlayacağı alanın 29 yıllığına Manisa Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan protokolle kiralandığı öğrenildi.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesi arasında imzalanan protokol ile eski Buldan Karayolu üzerindeki Dallas olarak bilinen 400 dönümlük alanın sosyal dinlenme alanı olarak 29 yıllığına kira anlaşması yapıldı. Sarıgöl'e yüksek bir tepeden hakim olan alanda uzun vadede sosyal dinlenme tesislerinin hayata geçirileceğini belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Veli Çeşmesi Mesire alanı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesi arasında 29 yıllığına kiralanmıştır. 9 Ocak 2019 tarihi itibariyle kira dönemi başlamıştır. Sarıgöl Belediyesi olarak bu alanı kiraladık ve devraldık. 9 Ocak 2047 tarihine kadar bu alan toplamda 29 yıllığına Sarıgöl Belediyesi sorumluluk sahası içerisinde." dedi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Orman İşletme Müdürülüğünden 29 yıllığına kiralanan eski Buldan Karayolu Dallas Mevkindeki 400 dönümlük alanın Sarıgöllü vatandaşların rahatça gidebileceği mesire alanı ve dinlenme yeri olarak değerleneceğini belirten Başkan Selçuk, 9 Ocak 2019 tarihi itibarıyla sürecin başladığını ve 2047 yılına kadar bu alanın Sarıgöl Belediyesinde olduğunu ifade etti.

Yerel seçimler sonrası hazırladıkları projeyi uygulamaya başlayacaklarının müjdesini veren Başkan Selçuk, "Bu projenin içerisinde sosyal tesisler bulunmakta. Bu tesislerin içerisinde restoran, kafeterya, oyun alanları, piknik alanları, barbeküler, otopark ve ışıklandırılmış alanlarıyla vatandaşlarımız keyifle vakit geçirebileceği bir alana kavuşacaktır. Bu işlemlerin yapılmasında daha önce eski İzmir Bölge Müdürümüz ve bizim de hemşehrimiz olan Şahin Aybal Beye de bu kiralama işleminde ve bu sahanın Sarıgöl Belediyesine tahsisi konusunda destekleri olmuştur. Şahin Aybal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sarıgöl'e güzel bir hizmet kazandırılmasında birinci basamağı bize sağladı. Bu alan daha önce Sarıgöl Belediyesi tarafından 3'er yıllık kiralanmaktaydı. Bu alanı 3'er yıllık kiralama karşılığında ağaçların bakımını ve temizliğini yine biz gerçekleştirmekteydik. 29 yıllık bir kiralamayla beraber belediye olarak buraya uzun vadeli yatırım yapabileceğiz. İnşallah Sarıgöl'e güzel bir hizmet kazandırılacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.