Sarıgöl'e bahar geldi, her yer çiçek açtı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları yapraklanmaya başlarken, meyve ağaçları çiçek açtı; tarlalar papatyalarla doldu. Baharın bütün renklerinin hakim olduğu Sarıgöl'de özellikle üzüm üreticileri bağların erken uyanması nedeniyle tedirgin bir bekleyiş içine girdi.

Sarıgöl'de son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte badem ve meyve ağaçları çiçek açarken, dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzüm bağları yapraklanmaya başladı. Tarlaların papatyalarla dolduğu ilçede bahar havası etkili olurken, ortaya eşsiz güzellikte manzaralar çıktı.

Yol boyunca açan papatyalar baharı müjdelerken, meyve ağaçları beyaz, kırmızı çiçekler açarak polen toplayan arıların mekanı oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzüm bağlarında erken yapraklanmaya neden olurken, bu durum üreticileri tedirgin etmeye başladı.

"Mart ayı tehlikeli"

Baharın gelmesiyle birlikte meyve ve diğer ürünlerin gövdelerine su yürümesiyle birlikte çiçek açan ağaçlar çevreye güzel bir görüntü kazandırsa da, üreticiler özellikle üzüm bağları ve meyve ağaçlarının erkenden uyanmasının kendilerini tedirgin ettiğini ve Mart ayının soğuk geçmesi halinde rekolte kayıplarına neden olabileceğini dile getirdi. Üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde olması nedeniyle papatyalar açtı. Papatyaların açmasıyla baharın geldiği de belli oluyor. Bağlarımız da burada yakında. Onlarda da erkenden gözler patlamaya başladı. Erken açması bizi endişelendiriyor. Mart ayı tehlikeli bir ay, soğuk alabilirler. 2023 bütün çiftçilerimize inşallah bereketli bir yıl olur, herkese uğur getirir. Herkesin emeği inşallah boş çıkmaz" dedi.