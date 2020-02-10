Sarıgöl'e 'Sigara Bırakma Polikliniği' müjdesi

Cenk Uğur Çelik, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Sarıgöl'e 'Sigara Bırakma Polikliniği' açılacağının müjdesini verdi.

Cenk Uğur Çelik, sigara bırakma konusunda doktor Fatma Çelik'in gerekli kurslara girdiğini ve belge aldığını belirterek, ilçede önümüzdeki günlerde Sarıgöl Sağlık Müdürlüğü binasında haftada bir gün sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olacağını belirtti. Çelik, "Kurslara katılan doktor arkadaşım, haftada sadece pazartesi günleri sigarayı bırakmak isteyen kişilere bırakma konularında destek verecek. İlaçları da ücretsiz olarak verilecek." dedi.

"Sigaraya başlama yaşı 12'ye düştü"

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürülüğünde ilk kez hizmet verecek olan 'Sigara Bırakma Polikliniği'nde görev yapacak olan Dr. Fatma Çelik ise, Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 12 yaşına kadar düştüğüne dikkat çekerek, "İlçemizde sigarayı bırakmak isteyen bağımlılar için ilk kez poliklinik açmak için bakanlık onayını aldık. Ben sigarayı bıraktırmak için gerekli kursları aldım. Haftanın sadece pazartesi günleri sigara bağımlığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olacağım. Sigarayı bırakma konusunda kullanılacak ilaçlar da ücretsiz olacak. Sigara bağımlılığı dünyada ve ülkemizde önemli bir önlenebilir halk sağlığı sorunudur. Türkiye'de yetişkin bireylerin yaklaşık yüzde 27'si kadınların yüzde 13'ü sigara kullanıyor. Sigarayı başlama yaşı ise 12 yaşlara kadar düştü. Ülkemizde sigaraya başlama ve bırakma konularında bir çok önlemler alınmakta. Sigarayı bırakmak için her yıl 9 Şubat'ta sigarayı bırakma kapsamında bilgilendirme kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmakta. İlçemizde esnaf ziyaretleri, aile sağlık merkezleri ziyaret edilerek sigaranın zararları anlatılıyor. Sigarayı bırakmak için vatandaşlarımızın 'Alo 171'i arayarak destek alabilirler. Kapalı alanlarda sigara mamullerin içildiğini gören vatandaşlarımızın kendi sağlıklarını düşünerek bu konuda duyarlı davranarak 'Yeşil detektör' uygulamasını kullanmaları gerekir." dedi.

"Sigara sadece içene değil çevresindekilere de zararlı"

Sarıgöl İlçe sağlık Müdürlüğü Sigarayı Bırakma Polikliniği Dr. Fatma Çelik, "Sigara içerisinde bir çok zararlı madde bulunmaktadır. Sigara içenler de önce nefes darlığı, KOAH başlar, cinsel iktidarsızlık olur. Yemek yeme iştahına neden olur. Ardından akciğer kanseri olur. Sigarayı kapalı alanlarda içenler sadece kendine değil, kapalı alanlarda bulunan kişilerin de dumandan etkilenmesine neden olur. Kapalı mekanlarda sigara içenler aynı zamanda içmeyenlere de zarar vermiş olurlar. Hele çocukların bulunduğu ortamda sigara hiç içilmemelidir." dedi.