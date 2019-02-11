Sarıgöl'e yalancı bahar geç geldi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresine bu yıl yalancı bahar bir ay geç geldi. Geçen yıl ocak ayında Sarıgöl ve çevresindeki papatyaların ve badem ağaçlarının bir aylık gecikme ile kendini gösterdiği belirtildi.

Sarıgöl ve çevresindeki papatyaların ve badem ağaçlarının bir aylık gecikme ile ilçeye yalancı bahar yaşattığını dile getiren Sarıgöllü çiftçi Mehmet Hasırcı, "Sarıgöl'de geçen yıl ve daha önceki yıllarda papatyalar olsun, badem ağaçları olsun Ocak ayının 5'i ile 15'i arasında çiçek açardı. Bu yıl ise havaların soğuk ve yağışlı geçmesi ile bir ay gecikmeyle kendilerini gösterdi." dedi.

Yağışların toprağa yararlı olduğunu dile getiren Hasırcı, "Bağlarımız, tarlalardaki ekinlerimiz bu yıl bol miktarda kışlık suyu aldı. Soğuklar da oldu. Alışageldiğimiz papatyalar ve bademlerin bu yıl geç açmasına neden oldu. Bağlarda ve tarlarımız da kışlık çalışmalarımızı yapmaktayız." diye konuştu.