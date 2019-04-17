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Sarıgöllü aileler uçurtma şenliğinde buluştu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliğinde öğrenciler ve aileler bir araya geldi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliğinde öğrenciler ve aileler bir araya geldi.


Sarıgöl Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu tarafından Uçurtma Şenliği düzenlendi. Sınıf Öğretmeni Eylem Soner Karadağ önderliğinde düzenlenen şenlikte aileler ve öğrenciler bir araya geldi. Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda düzenlenen şenlikte aileler ve öğrenciler uçurtmalarını havada tutmak için birbirleriyle yarıştı. Görsel şölen yaşanan şenlikte aileler gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Şenliği organize eden Sınıf Öğretmeni Eylem Soner Karadağ, şenliğe katılan ailelere teşekkür etti.

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