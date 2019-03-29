Sarıgöllü anneden örnek davranış

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir anne, anaokuluna giden çocuğuna kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için bir yılda ilçe kütüphanesinde 219 kitap okuyarak örnek oldu. 36 yaşındaki genç anne Melek Kahraman, 6 yaşındaki oğlu Barış Kahraman'ın kütüphaneye gitmek için sabırsızlandığını söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan anne Melek Kahraman, Sarıgöl Hüseyin-Semin Tüfekçi Anaokulu'na giden 6 yaşındaki oğlu Barış Kahraman'a kitap sevgisini kazandırmak için geçen yıl 'Kütüphaneler Haftası'ndan bugüne kadar oğlu ile birlikte Sarıgöl Halk Kütüphanesinden aldıkları çocuk hikayelerini kimi zaman evinde kimi zaman da kütüphanede oğluna okumaya başladı. Annesi tarafından okunan hikaye kitaplarını can kulağı ile dinleyen minik Barış, sürekli annesinden yeni kitaplar okumasını isteyerek henüz okuma yazma öğrenmeden tam bir kitap kurduna döndü.

Anne Kahraman, okul öncesi ve anaokuluna giden çocuklara evlerde anne ve babaların mutlaka kitap okumaları gerektiğini belirterek, "Sarıgöl İlçe Halk Kütüphanesinden geçen yıldan bugüne kadar tam 219 kitap almış bulunmaktayız. Oğlumla kitap okumayı çok seviyoruz ve düzenli olarak da okumaya çalışıyoruz. Okul öncesi oğluma kitap okuma sevgisini aşıladığımı düşünüyorum. En başta anne babalar okuyarak, çocuklarının hem algısını güçlendirirler hem de onlara kitap sevgisini bu yaşta aşılayarak katkı sağlayabilirler. Tüm anne babalara tavsiye ederim. Kitap sevgisini çocuklarına aşılasınlar. Biz çok seviyoruz, kütüphanemizde de çok mutluyuz, memnunuz." dedi.

Bir yılda 219 adet kitap okuyan anne Melek Kahraman ve oğlu Barış Kahraman'a Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdiresi Hatice Bulanık tarafından örnek davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler verildi.