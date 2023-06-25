Sarıgöllü bağcılar Mısır'da son üzüm hasadını yerinde inceledi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri bir firma tarafından Mısır'da erkenci üzüm türü olan Arra 35 ve Arra 50 türü üzümlerin son hasadını incelemek ve erkenci üzüm hakkında bilgi edinmek için bir haftalığına Mısır'daki üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Sarıgöl ilçesinden 16 kişilik üzüm üreticisi Mısır'da haziran ayında son hasadı yapılan sofralık Arra 35 ve Arra 50 türü üzümlerin hasadını yerinde inceledi, bağların düzeni hakkında bilgiler aldı. Sarıgöllü üzüm üreticileri bir hafta boyunca üzüm hasadını incelerken, Mısır Piramitlerini gezip, Nil Nehri'nde tur atma imkanı buldu.

"Bizden bir ay önce geliyor"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Emcelli eski muhtarı Akif Karadağ, "Mısır'da erkenci üzümlerin hasadı haziran ayında bitiyor. Bizim buralarda ise temmuz ayında hasadına başlanıyor. Bizim üzüm bağlarında yüksek sistem bağlarda beton direkler kullanmaktayız. Mısır'da ise abanoz ağaçlarından direkleri var. 50 yıl dayanıklı olduğu söylendi. Üzümleri gerçekten çok çok güzel, salkımları standart, taneleri aynı. Bu gezide güzel bilgiler aldık. Gördüklerimizi bizler de Sarıgöl'de uygulamaya başlayacağız. Kahire yakınlarındaki bağlarda inceleme yaptık" dedi.

Mısır'daki son erkenci üzüm hasadına Türkiye, Azerbaycan, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya gibi ülkelerden de üzüm üreticilerinin katıldığı öğrenildi.