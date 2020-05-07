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Sarıgöllü berberler 1 Haziran'da dükkanlarını açacak

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berberlerin 11 Mayıs’ta açılma kararının alınmasının ardından Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki berberlerin 1 Haziran’da açılacağı duyuruldu.

Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan berberlerin 11 Mayıs'ta açılma kararının alınmasının ardından Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki berberlerin 1 Haziran'da açılacağı duyuruldu.


Bir süre önce korona virüs salgını nedeniyle kapatılan berber ve kuaförlerin yayımlanan genelgeyle 11 Mayıs'ta açılması kararı alındı. Alınan karar üzerine toplantı düzenleyen Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki berberler, istenen şartların sağlanabilmesi için hazırlıklarını başlarken, dezenfekte işlemlerinin belediye tarafından yapılacağı, diğer istenen tek kullanımlık ekipmanları sağlamanın ise zaman alacağından açılışların 1 Haziran'a uzatıldığı bildirildi.


Sarıgöllü berberler, "Bizden istenenleri yerine getirene kadar hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Belediye tarafından da iş yerlerimiz dezenfekte edilecek. Diğerlerini hazırlamamız zaman alacağından 1 Haziran'da dükkanlarımızı açma kararı aldık." dediler. Berberlerin aldığı karar da belediye hoparlörlerinden ilçe halkına anonsla duyuruldu.

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