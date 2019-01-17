Sarıgöllü çevreciler mahalle mahalle geziyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çevre için hepimiz varız' sloganı ile herkesimden katılımcılarla kurulan Sarıgöl Çevre-Doğa ve Dayanışma Derneği dördüncü mahalle ziyaretini gerçekleştirerek bilgilendirmede bulundu.

Sarıgöl Çevre-Doğa ve Dayanışma Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi ve girişimci Derya Öztürk Aydın Başkanlığında sürdüren mahalle gezilerin dördüncüsü Tırazlar Mahallesinde yoğun istek üzerine iki kahvehanede yapıldı. Dernek Başkanı Derya Öztürk Aydın, "İlçemizdeki doğal güzellikleri, zengin topraklarımızı korumak, ilçemizin zengin kültürlerimizi ön plana çıkararak ülkemizde ve dünyada tanıtımını yapmak önceliğimiz olacaktır. Emcelli, Baharlar, Bahadırlar mahallelerimizde tanıtım gezimizi yaptık. Dördüncü tanıtımımızı da Tırazlar Mahallemizdeki iki kahvehanede yaptık ve yoğun ilgi gördük. Gelecek nesillere güzel bir Sarıgöl bırakmak ve geçmişimizdeki geleneklerimizi de yeni nesillere öğretmek ve bu bilincin de kalıcı olması için çalışacağız." dedi.

Sarıgöl Çevre-Doğal ve Dayanışma Derneği olarak ilçenin kültürel yapısının ele alınarak yaşatılmasını sağlayacaklarını ifade eden Dernek Başkanı Aydın, "İlçemizde yok olmaya yüz tutan meslekler var. Bunların başında semercilik, hasırcılık, kalaycılık gibi meslekleri yapanların sayıları parmakla gösterilecek kadar azaldı. Biz dernek olarak, minyatür semercilik yapılmasını sağlayıp, evlerde süs eşyası olarak değerlendirilmesini sağlamak, Emcelli Mahallemizde yıllar önce yapılmakta olan hasır dokumacılığın yeniden canlandırılmasını sağlayacağız. Şeyhdavutlar, Güneydamları mahallelerindeki kilimciliği minyatür dokumalarla canlandırarak yaşatacağız. Bunlardan ayrı olarak da eski dönemlerde düğünlerde yapılan gençlerin gelin almaya gittiklerinde oynadıkları oyunları düzenleyeceğimiz çalışmalarla tekrar yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Derya Öztürk Aydın, derneğin kuruluşunda parti ayrımı yapmadan tüm kesimlerden kişilerin katılımı ile derneklerini kurduklarını dile getirerek, 'Başka Sarıgöl yok. Bizler çevre ve kültürümüz için hepimiz varız." sloganı ile bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.