Sarıgöllü çiftçiler, jeotermal alanı maskeleriyle inceledi

Sarıgöl Ziraat Odası, jeotermal santrallerin çevreye verdiği zararları Sarıgöllü çiftçileri göstermek amacıyla çok sayıda çiftçiyi Alaşehir'de faaliyet gösteren jeotermal santral alanlarına götürerek jeotermal hakkında bilgilendirdi. Çiftçiler maskeyle yaptıkları incelemenin ardından Sarıgöl'e jeotermal santral istemediklerini belirtti.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzümün en çok yetiştiği ve sofralık çekirdeksiz üzümün aralık ayına kadar hasadının yapıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılması planlanan jeotermal santraller hakkında üreticileri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Üreticiler komşu ilçeleri olan Alaşehir'de jeotermal alanlara giderek incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında üreticilerin maske takmaları dikkat çekti.

Sarıgöl'den araçlarla Alaşehir Alkan Mahallesi'ndeki mevcut jeotermal santral civarında Sarıgöl Bahadırlar Mahallesi'nden giden çiftçiler ve eşlerine jeotermal santrallerinin çevreye verdiği zararları anlatan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovası'nda önümüzdeki günlerde Baharlar Mahallesi'nde jeotermal santral kurulması için sondajlara başlanacak. Oysa Sarıgöl Ovası'nın verimli üzüm bağları bu santrallerden zarar görecek. Ziraat Odası olarak ovamızın zarar görmesini istemiyoruz. Yetkililerden ricamız verimli arazilerimizi korumak istiyoruz" dedi.

Sarıgöl Ovası'nı kurtarmak için Manisa'nın tüm milletvekillerinin duyarlı olmasını isteyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, çiftçilerin de verimli topraklarını koruması gerektiğini vurguladı. Jeotermal santrallerin bulunduğu Alkan Mahallesi'nde ağızlarına maske takarak incelemelerde bulunan üreticiler de Sarıgöl'e jeotermal santrallerinin kurulmasını istemediklerini belirtti.